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Порошенко проведал Гонтареву в Лондоне

Новости » Политика    28.09.2019 - 13:02
Порошенко проведал Гонтареву в Лондоне
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что Гонтарева борется за Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко проведал экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в Лондоне. Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - написал он.

Порошенко посетил Гонтареву вместе с женой Мариной, "чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев".

Порошенко проведал Гонтареву в Лондоне

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Новости Украины Порошенко ПетрГонтарева
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