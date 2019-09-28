ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко навідав Гонтареву у Лондоні

Новини » Політика    28.09.2019 - 13:02
Порошенко навідав Гонтареву у Лондоні
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що Гонтарева бореться за Україну

Екс-президент України Петро Порошенко навідав екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву у Лондоні. Про це Порошенко написав у Facebook.

"Валерія не лише сильний менеджер, але й сильна особистість. Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників Приватбанку, - вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни, - вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опоненти, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами. Валерія не просто тримається. Вона бореться за Україну", - написав він.

Порошенко відвідав Гонтареву разом із дружиною Мариною, "щоб переказати їй слова підтримки від багатьох українців".

Порошенко навідав Гонтареву у Лондоні

Порошенко назвав відставку Волкера тривожною новиною Порошенко захистив Меркель від критики Трампа, - Politico
Новини України Порошенко ПетроГонтарева
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся