Порошенко: процес приєднання парафій до ПЦУ продовжиться

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За його словами, приєднання до Православної церкви України "тільки починається"

Президент Петро Порошенко переконаний, що парафії церков, які є в Україні, продовжать приєднання до єдиної помісної Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу президента.

"Я не сумніваюся, що цей процес, який зараз почався - він буде продовжений", - сказав Порошенко під час подячного молебню в Рівному.

За його словами, приєднання до ПЦУ "тільки починається в зв'язку з тим, що велика кількість парафій приймає рішення про приєднання до нашої церкви".

Також Порошенко підкреслив, що цей процес є добровільним і відбувається за ініціативи віруючих.

"Підкреслюю - не було і не буде ніякого тиску з боку держави, так як це парафіяни повинні прийняти рішення", - сказав президент, додавши, що "необхідно продовжити кроки, щоб в Україні, нарешті, з'явилася одна єдина помісна православна церква".

У свою чергу патріарх Філарет зазначив, що процес об'єднання церкви тільки почався.

"Ми віримо, що ми об'єднаємо в Україні все православ'я в єдину українську Православну церкву з допомогою божою. Бог дасть і теж створить такі умови, що всі прийдуть до складу ПЦУ. Але нам треба працювати разом з державою", - сказав він, зазначивши, що "якщо не буде в Україні незалежної церкви, держави як такої української теж не буде".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко і патріарх Філарет сьогодні, 10 січня, візьмуть участь у подячному молебні в одному з храмів міста Рівне.

За станом на 5 січня до Єдиної помісної православної церкви перейшли вже більше 40 парафій УПЦ МП.