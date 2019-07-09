Порошенко прокомментировал результаты саммита Украина-ЕС

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

В итоговом документе саммита не зафиксированы определенные ключевые позиции, считает Порошенко

Саммит "Украина-ЕС", который состоялся в Киеве, сам по себе является позитивным фактом, однако в его итоговом документе не зафиксированы ключевые позиции развития дальнейшего сотрудничества нашего государства с европейскими партнерами. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" заявил в эфире телеканала "Украина", передает РБК-Украина.

Он отметил, что на саммите подписаны документы, которые разрабатывались его командой еще год-два назад.

"Позиции по развитию причерноморского побережья, приазовского побережья, позиции поддержки децентрализации является чрезвычайно важными относительно текущей работы. Положительно и то, что одобрена четкая позиция поддержки Украины в войне против страны-агрессора, против Российской Федерации. Мне приятно, что мы продолжили ту линию, которая была предложена мной еще год назад. Речь идет о следующих после плана "Восточного партнерства" шагах "Четырех союзов", – подчеркнул Порошенко.

"Это таможенный союз, энергетический союз, шенгенский и цифровой. Что они дают простым людям? Цифровой союз дает бесплатный роуминг во всех странах Евросоюза. А это вместе с безвизом чрезвычайно важно. Союз энергетический – это энергетическая безопасность нашего государства. Таможенный союз и Шенгенский дают свободу передвижения граждан и товаров", – пояснил лидер партии ЕС.

Но не удалось достичь ключевых договоренностей, отметил Порошенко. "Первое, что не удалось сделать – это наметить пути углубления санкций. Было заявление по морякам. Но мы подготовили "Азовский пакет" санкций. Если Путин не освобождает моряков – то должна быть соответствующая реакция Евросоюза и соответствующее наказание. Санкции – это не инструменты наказания. Это инструменты давления относительно обязательств исполнения решений арбитража по украинским морякам, которые были выиграны согласно моим директивам", – напомнил Порошенко.

Он также отметил отсутствие в итоговом документе позиции относительно строительства "Северного потока-2".

"Не удалось также добиться, чтобы в итоговую декларацию были вставлены вопросы "Северного потока – 2". А к концу 2019 года остается все меньше времени", – подчеркнул Порошенко.