Порошенко прокоментував результати саміту Україна-ЄС

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

У підсумковому документі саміту не зафіксовані певні ключові позиції, вважає Порошенко

Саміт "Україна-ЄС", який відбувся у Києві, сам по собі є позитивним фактом, однак у його підсумковому документі не зафіксовані ключові позиції розвитку подальшої співпраці нашої держави з європейськими партнерами. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" заявив в ефірі телеканалу "Україна", передає РБК-Україна.

Він зазначив, що на саміті підписані документи, які розроблялися його командою ще рік-два тому.

"Позиції по розвитку причорноморського узбережжя, приазовського узбережжя, позиції підтримки децентралізації є надзвичайно важливими щодо поточної роботи. Позитивно і те, що схвалена чітка позиція підтримки Україні в у війні проти країни-агресора, проти Російської Федерації. Мені приємно, що ми продовжили ту лінію, яка була запропонована мною ще рік тому. Йдеться про наступні після плану "Східного партнерства" кроки "Чотирьох союзів", – наголосив Порошенко.

"Це союз митний, союз енергетичний, шенгенський і цифровий. Що вони дають простим людям? Цифровий союз дає безкоштовний роумінг у всіх країнах Євросоюзу. А це разом із безвізом є надзвичайно важливо. Союз енергетичний – це енергетична на безпека нашої держави. Союз митний і Шенгенський дають свободу пересування для громадян і товарів", – пояснив лідер партії ЄС.

Але не вдалося досягти ключових домовленостей, зазначив Порошенко. "Перше, що не вдалося зробити – це окреслити шляхи поглиблення санкцій. Була заява по морякам. Але ми підготували "Азовський пакет" санкцій. Якщо Путін не звільняє моряків – то має бути відповідна реакція Євросоюзу і відповідне покарання. Санкції – це не інструменти покарання. Це інструменти тиску щодо зобов’язань виконання рішень арбітражу по українським морякам, які були виграні відповідно до моїх директив", – нагадав Порошенко.

Він також відзначив відсутність в підсумковому документі позиції щодо будівництва "Північного потоку-2".

"Не вдалося також добитися, щоб у підсумкову декларацію були вставлені питання "Північного потоку – 2". А до кінця 2019 року залишається все менше часу", – наголосив Порошенко.