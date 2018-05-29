Порошенко прокомментировал решение Совета ЕС о макрофинансовой помощи Украине

Порошенко назвал данное решение Совета ЕС высокой оценкой реформ в Украине

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал сегодняшнее решение Совета Евросоюза относительно выделения Украине макрофинансовой помощи размером в 1 млрд евро. Об этом Порошенко написал в своем Twitter.

"Приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС, что открывает путь к реализации новой программы макрофинансовой помощи Украине, о которой мы с лидерами ЕС договорились в конце прошлого года", - написал глава государства.

Он назвал данное решение важным сигналом со стороны государств-членов ЕС по оценке прогресса реформ и "преданности дальнейшей поддержке Украины".

Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансовоі допомоги Україні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися наприкінці минулого року. pic.twitter.com/8fASvle99u — Петро Порошенко (@poroshenko) May 29, 2018

Напомним, Совет Европейского союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро. Новая программа предполагает выплату Украины двух траншей, каждый в размере 500 млн евро.

В то же время, Европейский Союз намерен сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.