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Порошенко прокомментировал решение Совета ЕС о макрофинансовой помощи Украине

НовостиПолитика    29.05.2018 - 18:31
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Порошенко назвал данное решение Совета ЕС высокой оценкой реформ в Украине

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал сегодняшнее решение Совета Евросоюза относительно выделения Украине макрофинансовой помощи размером в 1 млрд евро. Об этом Порошенко написал в своем Twitter.

"Приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС, что открывает путь к реализации новой программы макрофинансовой помощи Украине, о которой мы с лидерами ЕС договорились в конце прошлого года", - написал глава государства.

Он назвал данное решение важным сигналом со стороны государств-членов ЕС по оценке прогресса реформ и "преданности дальнейшей поддержке Украины".

Напомним, Совет Европейского союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро. Новая программа предполагает выплату Украины двух траншей, каждый в размере 500 млн евро.

В то же время, Европейский Союз намерен сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.

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Теги публикации: финансы, Совет Европы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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