Порошенко прокоментував рішення Ради ЄС про макрофінансову допомогу Україні

Порошенко назвав дане рішення Ради ЄС високою оцінкою реформ в Україні

Президент України Петро Порошенко привітав сьогоднішнє рішення Ради Євросоюзу щодо виділення Україні макрофінансової допомоги розміром в 1 млрд євро. Про це Порошенко написав у своєму Twitter.

"Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися наприкінці минулого року", - написав глава держави.

Він назвав дане рішення важливим сигналом з боку держав-членів ЄС щодо оцінки прогресу на реформ та "відданості подальшій підтримці України".

Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансовоі допомоги Україні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися наприкінці минулого року. pic.twitter.com/8fASvle99u — Петро Порошенко (@poroshenko) May 29, 2018

Нагадаємо, Рада Європейського союзу схвалила виділення Україні четвертої програми макрофінансової допомоги Україні об'ємом в 1 млрд євро. Нова програма передбачає виплату України двох траншів - кожен у розмірі 500 млн євро.

У той же час, Європейський Союз має намір скоротити фінансування країн Центральної та Східної Європи на 30 млрд євро, перерозподіливши ці кошти на Італію, Грецію та Іспанію.