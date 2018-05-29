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Порошенко прокоментував рішення Ради ЄС про макрофінансову допомогу Україні

НовиниПолітика    29.05.2018 - 18:31
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Порошенко назвав дане рішення Ради ЄС високою оцінкою реформ в Україні

Президент України Петро Порошенко привітав сьогоднішнє рішення Ради Євросоюзу щодо виділення Україні макрофінансової допомоги розміром в 1 млрд євро. Про це Порошенко написав у своєму Twitter.

"Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування  нової програми макрофінансової допомоги Україні, про яку ми з лідерами  ЄС домовилися наприкінці минулого року", - написав глава держави.

Він назвав дане рішення важливим сигналом з боку держав-членів ЄС щодо оцінки прогресу на реформ та "відданості подальшій підтримці України".

Нагадаємо, Рада Європейського союзу схвалила виділення Україні четвертої програми макрофінансової допомоги Україні об'ємом в 1 млрд євро.  Нова програма передбачає виплату України двох траншів - кожен у розмірі 500 млн євро. 

У той же час, Європейський Союз має намір скоротити фінансування країн Центральної та Східної Європи на 30 млрд євро, перерозподіливши ці кошти на Італію, Грецію та Іспанію. 

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Теги публікації: фінанси, Рада Європи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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