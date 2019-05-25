Порошенко прокомментировал решение Международного трибунала по украинским морякам

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Международный трибунал обязал РФ освободить украинских моряков

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Международного трибунала относительно украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Порошенко в Facebook.

Так, Порошенко поприветствовал решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины и поблагодарил украинских дипломатов за защиту национальных интересов.

"Как того требовала украинская сторона, Международный трибунал обязал Россию как можно скорее освободить украинских моряков и вернуть три военных корабля, которые были незаконно захвачены Москвой вследствие акта вооруженной агрессии 25 ноября 2018 года в Черном море. Благодарен профессиональной команде украинских дипломатов, которые в этот сложный период остаются на защите подлинных национальных интересов. Это решение - очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии", - написал он.

Порошенко также добавил, что удерживаемые в РФ украинские моряки являются героями и остаются верными военной присяге.

"Горжусь нашими моряками, которые остаются верны своей военной присяге. Вы - герои, чья преданность защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является примером для всех нас, как и предостережением для тех, кто хотел бы умиротворить агрессора!", - отметил Порошенко.

Порошенко также добавил, что "новым лицам на Банковой следовало бы не ждать импульс от общества, а самим формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий".

"Уже не до шуток - время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину - не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности. За каждым ее обещанием скрывается единственная цель - разрушить успех европейской Украины. Сценарий войны пишется в Кремле, где для Украины заготовлена развязка - "мир через капитуляцию". Самоубийством было бы становиться соавторами этого сценария. Только настоящим и ответственным лидерством Украины его можно переписать, а завершить - международным трибуналом над агрессором. Гарантия нашей победы - это сохранение международного фронта поддержки Украины в единстве и солидарности!", - написал он.