Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Міжнародний трибунал зобов’язав РФ звільнити українських моряків

Екс-президент України Петро Порошенко прокоментував рішення Міжнародного трибуналу щодо українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Порошенка у Facebook.

Так, Порошенко привітав рішення Міжнародного трибуналу з морського права на підтримку України та подякував українським дипломатам за захист національних інтересів.

"Як того вимагала українська сторона, Міжнародний трибунал зобов’язав Росію якнайшвидше звільнити українських моряків та повернути три військові кораблі, які були незаконно захоплені Москвою внаслідок акту збройної агресії 25 листопада 2018 року у Чорному морі. Вдячний професійній команді українських дипломатів, які в цей складний період залишаються на захисті справжніх національних інтересів. Це рішення - чергова червона лінія для Кремля, як і підтвердження правильності обраної нами стратегії", - написав він.

Порошенко також додав, що утримувані у РФ українські моряки є героями і залишаються вірними військовій присязі.

"Пишаюся нашими моряками, які залишаються вірними своїй військовій присязі. Ви - герої, чия відданість захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є прикладом для всіх нас, як і пересторогою для тих, хто хотів би умиротворити агресора!", - зазначив Порошенко.

Порошенко також додав, що "новим обличчям на Банковій слід було б не чекати на імпульс від суспільства, а самим формувати порядок денний звільнення Кремлем українських заручників та окупованих територій".

"Вже не до жартів - час діяти! Кожен український політик має пам’ятати істину - не варто ні загравати з Росією, ні вірити її добросовісності. За кожною її обіцянкою ховається єдина мета - зруйнувати успіх європейської України. Сценарій війни пишеться в Кремлі, де для України заготовлена розв’язка - "мир через капітуляцію". Самогубством було б ставати співавторами цього сценарію. Лише справжнім і відповідальним лідерством України його можна переписати, а завершити - міжнародним трибуналом над агресором. Гарантія нашої перемоги - це збереження міжнародного фронту підтримки України в єдності та солідарності!", - написав він.