Порошенко прокомментировал решение КСУ

Пятый президент Петр Порошенко прокомментировал решение Конституционного суда Украины (КСУ) о признании конституционным указа Владимира Зеленского относительно роспуска Верховной рады. Об этом Порошенко написал в своем Twitter.

"Настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Настоящий государственник должен выполнять решение Конституционного суда, каким бы оно не было и как бы ты к нему не относился", - написал Порошенко.

Как сообщил источник РБК-Украина, указ был признан соответствующим Конституции. "Сейчас есть 17 полномочных судей. За это проголосовало большинство судей на заседании, то есть, за это проголосовали больше 10 судей", - сообщил источник.