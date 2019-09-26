Порошенко прокомментировал разговор Трампа и Зеленского

Суть разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко решил не комментировать, но скандал назвал очень вредным для Украины. Об этом пятый президент Украины заявил в Польше.

"Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься", - сказал Порошенко журналистам.

Он отметил, что все последние пять лет мы получали беспрецедентную двухпартийную поддержку со стороны американских конгрессменов, американских сенаторов, американских президентов и американского народа.

Порошенко убежден, что для Украины жизненно необходимо сохранить двустороннюю поддержку. "Ни в коем случае нельзя Украине быть привлеченной к той предвыборной внутренней борьбе в Соединенных Штатах Америки, или в любых других государствах", – добавил он.

"Мы благодарны США за поддержку, которую они демонстрировали, предоставляли Украине во время российской агрессии – санкциями, военной помощью, экономической помощью, миссиями советников", – сказал Порошенко.

Пятый президент Украины также особо акцентировал на широкой помощи ЕС, которую получала Украина.

"Так же мы очень благодарны Европейскому союзу. Это то, на что Путин не рассчитывал – что 28 стран-членов объединятся и совместно примут решение о санкциях против России, и о экономической, политической, технологической помощи, которую они оказывали Украине", – сказал он.

"Сумма, которую предоставил нам ЕС, была беспрецедентной. Могу отметить, как человек который владел полным объемом информации относительно переговоров по безопасности Украины – без Ангелы Меркель, без Франсуа Олланда, без Эммануэля Макрона, который сменил Франсуа Олланда на посту президента Франции, санкции ЕС были бы невозможны. Потому что эти две страны представляли весь Европейский союз", – заявил Петр Порошенко.

"Я человек, который принимал непосредственное участие, начиная с июня 2014 года, в первом пакете санкций против РФ. Роль канцлера Меркель и президента Макрона, президента Олланда трудно преувеличить. Подчеркиваю, объем поддержки был такой, что никогда ЕС ни одной стране мира такой объем поддержки не оказывал", – подчеркнул пятый президент Украины.

По его словам, в декабре Евросоюз должен рассмотреть вопрос о продлении санкций.

"Санкции и мировая коалиция в поддержку Украины работает лишь тогда, когда она глобальная. Если мы кого-то выделяем, кого-то отталкиваем, это разрушает коалицию", – отметил он.

"Именно поэтому я надеюсь, что сейчас дипломатическими усилиями последствия этого скандала будут минимизированы и нам удастся рассчитывать на продление санкций в декабре, если РФ откажется имплементировать Минские договоренности, которые были приняты пять лет назад, которые являются юридической базой для применения санкций против России как инструмент давления, чтобы она выполнила Минские договоренности", – отметил Порошенко

Он добавил, что это будет означать, что Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий, отдать неконтролируемый участок украино-российской границы под контроль Украины, разоружить незаконные военные формирования и создать необходимые условия безопасности для начала политического процесса.

"Пока что ни одного шага России в этом направлении мы не видим", – заметил он.