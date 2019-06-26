Порошенко прокомментировал отмену названий проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Вчера суд Киева отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко возмущен решением Окружного административного суда Киева, который накануне принял решение об отмене названий проспектов Бандеры и Шухевича в столице, вернув им старые пророссийские названия. Об этом Петр Порошенко заявил во время Форума регионального развития в Трускавце, сообщает пресс-служба политсилы.

Порошенко заявил, что уже связался с руководством фракции "Солидарность" в Киевраде, чтобы городские депутаты еще раз проголосовали за переименование улиц.

Порошенко подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки.

"То не судья: в нереформированном Киевском окружном суде ни он, ни весь коллектив суда не ходил ни на аттестации, ни на экзамены. А сегодня он принимает решение об отмене названий улиц в Киеве. Они возвращают коммунистические названия, дойдут до того, что будут идолы Ленина возвращаться снова на украинские улицы в селах, поселках, городах. Они обеспечивают возвращение из-за рубежа преступников эпохи Януковича - мы точно этого не позволим сделать", - подчеркнул он.