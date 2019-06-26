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Порошенко прокоментував скасування назв проспектів Бандери та Шухевича у Києві

Новини » Політика    26.06.2019 - 21:00
Порошенко прокоментував скасування назв проспектів Бандери та Шухевича у Києві
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Вчора суд Києва скасував перейменування проспектів Бандери та Шухевича

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко обурений рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який напередодні ухвалив рішення про скасування назв проспектів Бандери та Шухевича у столиці, повернувши їм старі проросійські назви. Про це Петро Порошенко заявив під час Форуму регіонального розвитку у Трускавці, повідомляє прес-служба політсили.

Порошенко заявив, що вже зв’язався із керівництвом фракції "Солідарність" у Київраді, щоб міські депутати ще раз проголосували за перейменування вулиць. 

Порошенко наголосив, що рішення ухвалював суд, який не встигли реформувати, а судді не пройшли необхідну процедуру перевірки.

"То не суддя: в нереформованому Київському окружному суді ні він, ні весь колектив суду не ходив ні на атестації, ні на іспити. А сьогодні він приймає рішення про скасування назв вулиць у Києві. Вони повертають комуністичні назви, дійдуть до того, що будуть ідоли Лєніна повертатися знову на українські вулиці в селах, селищах, містах. Вони забезпечують повернення з-за кордону злочинців епохи Януковича - ми точно цього не дозволимо зробити", - підкреслив він.

Київрада повторно назве проспекти на честь Бандери і Шухевича
Новини України Порошенко ПетроКиївЄвропейська солідарність
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