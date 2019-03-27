Порошенко прокомментировал иск к "1+1"

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент пояснил, что данный иск является "инструментом защиты от попыток расшатать ситуацию в стране"

Президент Украины Петр Порошенко пояснил причины иска к телеканалу "1+1" . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Он отметил, что его иск в суд против одного из украинских телеканалов – это инструмент защиты Украины от попыток расшатать ситуацию в стране с помощью средств массовой информации.

"Я подчеркиваю, что я никогда не судился с журналистами. И сейчас не собираюсь это делать. Я принял решение и подал иск против канала. Это элемент защиты украинского государства от посягательств крупнейшего олигарха-беглеца, который сидит за границей и думает, что ниточками он будет управлять украинскими марионетками. Мы точно должны это остановить", - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что некоторые сюжеты очень напоминают сюжеты российского телевидения о "распятом мальчике" на российском телевидении.

"И я подчеркиваю, что мною подписан соответствующий договор, будет зарегистрирован соответствующий иск и это будет сделано для защиты интересов нашего государства", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко подает в суд на "1+1" за "систематическую ложь в особо крупных размерах".