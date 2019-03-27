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Порошенко прокоментував позов до "1+1"

Новини » Політика    27.03.2019 - 01:57
Порошенко прокоментував позов до "1+1"
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент пояснив, що даний позов є "інструментом захисту від намагань розхитати ситуацію в країні"

Президент України Петро Порошенко пояснив причини позову до телеканалу  "1+1" . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Він зазначив, що його позов до суду проти одного із українських телеканалів – це інструмент захисту України від намагань розхитати ситуацію в країні за допомогою засобів масової інформації.

"Я наголошую, що я ніколи не судився з журналістами. І зараз не збираюся це робити. Я прийняв рішення і подав позов проти каналу. Це є елемент захисту української держави від зазіхань найбільшого олігарха-втікача, який сидить за кордоном і думає, що ниточками він буде управляти українськими маріонетками. Ми точно маємо це зупинити", - сказав Порошенко.

Глава держави зазначив, що деякі сюжети дуже нагадують сюжети російського телебачення про "розіп’ятого хлопчика" на російському телебаченні.

"І я наголошую, що мною підписаний відповідний договір, буде зареєстрований відповідний позов і це буде зроблено для захисту інтересів нашої держави", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко подає до суду на "1+1" за "систематичну брехню в особливо великих розмірах".

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