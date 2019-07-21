Порошенко проголосовал на выборах в парламент

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сегодня, 21 июля, проголосовал с семьей на внеочередных выборах Верховной рады. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко заявил, что проголосовал за ЕС и НАТО, европейскую и евроатлантическую Украину. Политик также отметил, что голосовал за Украину, которая движется вперед, в семью европейских народов, "поскольку только эти два мощных союза - ЕС и НАТО - являются гарантами мира, безопасности, благосостояния каждого украинского гражданина".

"Сегодня чрезвычайно важно сохранить то направление, которое было задано последними 5 годами, сохранить строительство государства и дать отпор российскому реваншу, не позволить им остановить и развернуть наше фантастическое государство", - заявил Порошенко.

Он также сообщил, что голосовал за "уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и способна двигать страну вперед".

"За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность. За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны и страны агрессора", - сказал Порошенко в комментарии журналистам.