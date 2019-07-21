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Порошенко проголосовал на выборах в парламент

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 13:08
Порошенко проголосовал на выборах в парламент
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко голосовал вместе с семьей

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сегодня, 21 июля, проголосовал с семьей на внеочередных выборах Верховной рады. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко заявил, что проголосовал за ЕС и НАТО, европейскую и евроатлантическую Украину. Политик также отметил, что голосовал за Украину, которая движется вперед, в семью европейских народов, "поскольку только эти два мощных союза - ЕС и НАТО - являются гарантами мира, безопасности, благосостояния каждого украинского гражданина".

"Сегодня чрезвычайно важно сохранить то направление, которое было задано последними 5 годами, сохранить строительство государства и дать отпор российскому реваншу, не позволить им остановить и развернуть наше фантастическое государство", - заявил Порошенко.

Он также сообщил, что голосовал за "уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и способна двигать страну вперед".

"За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность. За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны и страны агрессора", - сказал Порошенко в комментарии журналистам.

 

Проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину. Украину, которая движется вперед, в семью европейских народов, ибо только эти два мощных союзы – ЕС и НАТО являются гарантами мира, безопасности, благосостояния для каждого украинского гражданина. Сегодня чрезвычайно важно сохранить то направление, который был задан последними 5 годами, сохранить строительство государства и дать отпор российскому реванша, не позволить им остановить и развернуть нашу фантастическую государство. Я проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и способна двигать страну вперед. За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность. За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны и страны агрессора. Наш парламентский спецназ защитит Украину. Украина победит!

Опубликовано Петром Порошенко Воскресенье, 21 июля 2019 г.

 

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