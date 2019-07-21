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Порошенко проголосував на виборах до парламенту

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 13:08
Порошенко проголосував на виборах до парламенту
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко голосував разом з родиною

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко сьогодні, 21 липня, проголосував з родиною на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Порошенко заявив, що проголосував за ЄС і НАТО, європейську і євроатлантичну Україну. Політик також зазначив, що голосував за Україну, яка рухається вперед, у родину європейських народів, "бо лише ці два потужних союзи - ЄС та НАТО - є гарантами миру, безпеки, добробуту для кожного українського громадянина".

"Сьогодні надзвичайно важливо зберегти той напрям, який був заданий останніми 5 роками, зберегти будівництво держави і дати відсіч російському реваншу, не дозволити їм зупинити і розвернути нашу фантастичну державу", - заявив Порошенко.

Він також повідомив, що голосував за "унікальну команду, яка здатна зупинити російський реванш і здатна рухати країну вперед".

"За команду, яка має силу, волю, патріотизм, досвід, рішучість. За команду, яка протягом всієї кампанії була об’єктом атак з боку російської п’ятої колони і країни агресора", - сказав Порошенко в коментарі журналістам.

 

Проголосував за ЄС, проголосував за НАТО. Я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну. Україну, яка рухається вперед, у родину європейських народів, бо лише ці два потужних союзи – ЄС та НАТО є гарантами миру, безпеки, добробуту для кожного українського громадянина. Сьогодні надзвичайно важливо зберегти той напрям, який був заданий останніми 5 роками, зберегти будівництво держави і дати відсіч російському реваншу, не дозволити їм зупинити і розвернути нашу фантастичну державу. Я проголосував за унікальну команду, яка здатна зупинити російський реванш і здатна рухати країну вперед. За команду, яка має силу, волю, патріотизм, досвід, рішучість. За команду, яка протягом всієї кампанії була об’єктом атак з боку російської п’ятої колони і країни агресора. Наш парламентський спецназ захистить Україну. Україна переможе!

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 21 липня 2019 р.

 

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Новини України Порошенко Зеленський Порошенко ПетроголосованиеЄвропейська солідарністьвыборы в Раду
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