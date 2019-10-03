У Порошенко призывают Зеленского созвать СНБО

Фото: Владимир Арьев (eurosolidarity.org)

В "ЕС" призывают созвать СНБО относительно "формулы Штайнмайера"

Фракция "Европейская солидарность" (ЕС) Петра Порошенко призвала президента Владимира Зеленского срочно созвать заседание СНБО для обсуждения механизмов и рисков мирного урегулирования российско-украинской войны путем "формулы Штайнмайера". Об этом заявил депутат фракции "ЕС" Владимир Арьев.

"В связи с событиями, которые происходят, фракция "Европейская солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, на котором обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента, как это было до сих пор", – прокомментировал он.

Кроме этого, парламентарий отметил, что необходимо детально проанализировать все риски данного сценария и не допустить перекладывания ответственности в вопросе вероятной невозможности имплементации этой формулы на украинскую сторону.

"Надо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности воплощения подписанной формулы, чтобы избежать попыток переложить ответственность за это на Украину. Надо, наконец, слышать не кинопродюсеров, а профессионалов. Телесериал закончился, господин Зеленский, но в вражеский сценарий уже завели страну. Собирайте Совет нацбезопасности", – подчеркнул Арьев.