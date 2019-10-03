ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Порошенка закликають Зеленського зібрати РНБО

Новини » Політика    03.10.2019 - 14:46
У Порошенка закликають Зеленського зібрати РНБО
Фото: Володимир Ар'єв (eurosolidarity.org)

В "ЄС" закликають скликати РНБО щодо "формули Штайнмаєра"

Фракція "Європейська солідарність" (ЄС) Петра Порошенка закликала президента Володимира Зеленського терміново зібрати засідання РНБО для обговорення механізмів і ризиків мирного врегулювання російсько-української війни шляхом "формули Штайнмаєра". Про це заявив депутат фракції "ЄС" Володимир Ар'єв.

"У зв'язку з подіями, які відбуваються, фракція "Європейська солідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО, на якому обговорити наслідки імплементації підписаної у Мінську формули з професіоналами, а не у вузькому колі з офісу президента, як це було досі", – прокоментував він.

Окрім цього, парламентар зазначив, що необхідно детально проаналізувати всі ризики даного сценарію та не допустити перекладання відповідальності в питанні імовірної неможливості імплементації цієї формули на українську сторону.

"Треба обговорити головні умови і прорахувати кроки української сторони у разі неможливості втілення підписаної формули, аби уникнути спроб перекласти відповідальність за це на Україну. Треба, нарешті, чути не кінопродюсерів, а професіоналів. Телесеріал закінчився, пане Зеленський, але у ворожий сценарій країну вже завели. Збирайте Раду нацбезпеки", – наголосив Ар'єв.

Порошенко назвав ризики швидкої організації виборів на Донбасі У Німеччині назвали умову, коли мінські угоди будуть вважати виконаними
Новини України Порошенко ПетроРНБОВолодимир Зеленськийформула Штайнмаєра
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся