У Порошенка закликають Зеленського зібрати РНБО

Фото: Володимир Ар'єв (eurosolidarity.org)

В "ЄС" закликають скликати РНБО щодо "формули Штайнмаєра"

Фракція "Європейська солідарність" (ЄС) Петра Порошенка закликала президента Володимира Зеленського терміново зібрати засідання РНБО для обговорення механізмів і ризиків мирного врегулювання російсько-української війни шляхом "формули Штайнмаєра". Про це заявив депутат фракції "ЄС" Володимир Ар'єв.

"У зв'язку з подіями, які відбуваються, фракція "Європейська солідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО, на якому обговорити наслідки імплементації підписаної у Мінську формули з професіоналами, а не у вузькому колі з офісу президента, як це було досі", – прокоментував він.

Окрім цього, парламентар зазначив, що необхідно детально проаналізувати всі ризики даного сценарію та не допустити перекладання відповідальності в питанні імовірної неможливості імплементації цієї формули на українську сторону.

"Треба обговорити головні умови і прорахувати кроки української сторони у разі неможливості втілення підписаної формули, аби уникнути спроб перекласти відповідальність за це на Україну. Треба, нарешті, чути не кінопродюсерів, а професіоналів. Телесеріал закінчився, пане Зеленський, але у ворожий сценарій країну вже завели. Збирайте Раду нацбезпеки", – наголосив Ар'єв.