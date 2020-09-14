У Порошенко призывают Раду создать ВСК по делу "вагнеровцев"

Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)

Геращенко также показала подписи родных погибших на Донбассе под требованием создать ВСК

Верховная рада должна немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев".

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время согласительного совета.

Кроме того, она продемонстрировала подписи родственников погибших на Донбассе от рук российских наемников под требованием создать такую комиссию.

"Сейчас под Верховной радой Украины проходит митинг семей погибших героев русско-украинской войны. 25 тысяч как минимум вдов, дочерей, сестер, матерей погибших собрали подписи под петицией с требованием немедленно создать ВСК по вопросам "вагнеровцев". Я напомню, что постановление о создании такой ВСК уже две недели находится в парламенте, но блокируется", - сказала она.

Она также добавила, что "вагнеровцы" уже признались, что убивали воинов 25-й бригады десантников.

"Теперь мы слышим, что обсуждение этого вопроса - это предательство национальных интересов. Предательство национальных интересов Украины - это сдавать эту информацию Путину и врать обществу", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Напомним, 13 сентября петиция с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Совете нацбезопасности и обороны не было никакой информации о сделке по "вагнеровцав". Служба безопасности Украины ранее опровергали проведения такой спецоперации.

Как известно, в июле в Беларуси задержали более 30 наемников, среди которых были боевики, которые воевали на Донбассе. Украина посылала запрос на их экстрадицию, но Минск решил отдать их Москве.