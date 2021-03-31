Порошенко призывает Кабмин выделить Киеву квоту для прямой закупки COVID-вакцин

Об этом в интервью "Главкому" заявила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

По ее словам, столица нуждается в 4 млн доз вакцин, и в бюджете Киева на вакцину предусмотрено 140 миллионов гривен. Однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.

"У нас сложилась патовая ситуация. В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать Сovid-фонд на так называемое "Большое строительство". И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: "так где же вакцина?", наше правительство только начало о чем-то договариваться", - заявила Порошенко.

"Европейская солидарность" будет требовать от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя.

"На днях "Рейтерс" сообщил, что одной из известных компаний уже разрабатываются лекарства против коронавируса, которые проходят завершающую стадию испытания. И я бы тут рекомендовала Кабинету министров хоть в этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией", - резюмирует Порошенко.