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Порошенко призывает Кабмин выделить Киеву квоту для прямой закупки COVID-вакцин

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 15:13
Порошенко призывает Кабмин выделить Киеву квоту для прямой закупки COVID-вакцин фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Правительство должно предоставить квоту для Киева на прямую закупку вакцин от коронавируса.

Об этом в интервью "Главкому" заявила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

По ее словам, столица нуждается в 4 млн доз вакцин, и в бюджете Киева на вакцину предусмотрено 140 миллионов гривен. Однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.

"У нас сложилась патовая ситуация. В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать Сovid-фонд на так называемое "Большое строительство". И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: "так где же вакцина?", наше правительство только начало о чем-то договариваться", - заявила Порошенко.

"Европейская солидарность" будет требовать от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя.

"На днях "Рейтерс" сообщил, что одной из известных компаний уже разрабатываются лекарства против коронавируса, которые проходят завершающую стадию испытания. И я бы тут рекомендовала Кабинету министров хоть в этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией", - резюмирует Порошенко.

Напомним, в Украине вакцинировано от коронавируса около 230 000 человек.

В ближайшее время может стартовать вакцинация китайским препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech).

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