Порошенко закликає Кабмін виділити Києву квоту для прямої закупівлі COVID-вакцин

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

За її словами, столиця потребує 4 млндоз вакцин, і в бюджеті Києва на вакцину передбачені 140 мільйонів гривень. Однак купити їх місцева влада не може, а центральна не забезпечила необхідні контракти з виробниками.

"У нас склалася патова ситуація. В першу чергу, це питання особистої відповідальності керівництва держави. Коли ще минулого року глави урядів та президенти багатьох країн безпосередньо займалися укладанням контрактів на придбання державами вакцин, українська влада вирішувала, як використати Сovid-фонд на так зване "Велике будівництво". І коли деякі країни вже почали щеплення, а українці почали гостро ставити запитання: "То де ж вакцина?", наш уряд тільки почав про щось домовлятися", - заявила Порошенко.

"Європейська солідарність" вимагатиме від уряду виділення квот для Києва на закупівлю вакцин безпосередньо у виробника.

"На днях "Рейтерс" повідомив, що однією з відомих компаній уже розробляються ліки проти коронавірусу, які проходять кінцеву стадію випробування. І я б тут рекомендувала Кабінету міністрів хоч цього разу не проґавити час і терміново розпочати переговори з цією компанією", - резюмує Порошенко.