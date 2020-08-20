У Порошенко призвали власть обнародовать детали переговоров по итогам заседания ТКГ

Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (eurosolidarity.org)

Клымпуш-Цинсадзе считает, что выполнение хотя бы одного пункта из требований россиян станет началом уничтожения суверенитета Украины

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует власть подтвердить подлинность обнародованных Россией документов, которые предлагается принять на встрече внешнеполитических советников "нормандской четверки", и сообщить ли получал указания Леонид Кравчук согласиться на обращение к парламенту относительно "особого статуса" Донбасса и выборов на территории ОРДЛО.

Об этом написала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

"Как народный депутат Украины, обращаюсь к президенту Зеленскому с требованием подтвердить или опровергнуть подлинность документов, которые предлагает Россия принять по итогам заседания Трехсторонней контактной группы, на встречи внешнеполитических советников "нормандской четверки", которая запланирована на 28 августа, а также подтвердить или опровергнуть согласие главы украинской делегации Леонида Кравчука обратиться к парламенту, чтобы он поддержал предложенные россиянами условия", - написала нардеп

Она также отмечает, что навязанные Россией условия, на которые якобы соглашается председатель украинской делегации Кравчук, предусматривают предоставление ОРДЛО так называемого "особого статуса" на постоянной основе, дальнейшее отвода украинской армии в тыл и введения так называемого "прямого диалога" между украинской властью и управляемыми из Москвы террористами".

Климпуш-Цинсадзе считает, что выполнение хотя бы одного пункта из указанных требований станет началом уничтожения суверенитета Украины.

"Особенно циничным выглядит процесс сдачи украинского суверенитета в дни, когда Украина отмечает 29 годовщину украинской независимости. Требую у власти обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции/директивы, которыми руководствуется глава делегации Кравчук, который, очевидно, согласно своих полномочий, отражает официальную позицию действующего президента", - резюмирует нардеп.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что участники Трехсторонней контактной группы сдвинулись с места в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Сейчас в регионе уже 25 дней соблюдения перемирия.