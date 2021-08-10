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У Порошенко призвали власть к действенной реакции на угрозы Лукашенко

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Киев, Вторник 10 августа 2021 19:38
У Порошенко призвали власть к действенной реакции на угрозы Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Последние заявления Александра Лукашенко, в которых он прибег к прямым угрозам Украине и намекам на признание незаконно оккупированного РФ украинского Крыма, требуют жесткой, решительной и действенной реакции украинской власти.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"Агрессивные намеки диктатора Лукашенко недвусмысленно дают понять, что он готов быть соучастником Путина по вторжению в Украину и оккупации украинских территорий", - говорится в заявлении партии.

"Европейская солидарность" призывает украинские власти к адекватной, оперативной и жесткой реакции заявлений Лукашенко.

"Необходимо усилить защиту наших границ, увеличить финансирование и обеспечение наших пограничников и военнослужащих. Украина должна присоединиться к санкционной политике стран Запада против Лукашенко", - добавляют в политсиле Петра Порошенко.

Политсила также настаивает, чтобы на первом своем заседании в сентябре Верховная рада проголосовала за инициативы "ЕС" о полном запрете закупок электроэнергии из РФ и Беларуси.

"Лукашенко еще раз подчеркнул, что сегодня Беларусь не является нейтральной страной, а работает полностью в фарватере Кремля. Площадка ТКГ должна быть перенесена. Украина вместе с международным сообществом должна приложить все усилия, чтобы Лукашенко отвечал за ежедневные нарушения прав человека, пытки оппозиционеров в белорусских тюрьмах, исчезновения и убийства мирных граждан, несогласных с диктаторским режимом, за передачу военных преступников "вагнеровцев" своему суверену Путину", - отмечают в "ЕС".

Напомним, ранее во время прямой линии Александр Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Беларуси. Их якобы перебрасывали в Беларусь.

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