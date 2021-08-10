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У Порошенка закликали владу до дієвої реакції на погрози Лукашенка

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 19:38
У Порошенка закликали владу до дієвої реакції на погрози Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Останні заяви Олександра Лукашенка, в яких він вдався до прямих погроз Україні і натяків на визнання незаконно окупованого РФ українського Криму, потребують жорсткої, рішучої та дієвої реакції української влади.

Про це йдеться в заяві партії "Європейська солідарність", повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Агресивні натяки диктатора Лукашенка недвозначно дають зрозуміти, що він готовий бути співучасником Путіна щодо вторгнення в Україну й окупації українських територій", - йдеться в заяві партії.

"Європейська солідарність" закликає українську владу до адекватної, оперативної і жорсткої реакції заяв Лукашенка.

"Необхідно посилити захист наших кордонів, збільшити фінансування і забезпечення наших прикордонників та військовослужбовців. Україна повинна доєднатися до санкційної політики країн Заходу проти Лукашенка", - додають в політсилі Петра Порошенка.

Політсила також наполягає, щоб на першому своєму засіданні у вересні Верховна рада проголосувала за ініціативи "ЄС" про повну заборону закупівлі електроенергії з РФ та Білорусі.

"Лукашенко ще раз підкреслив, що сьогодні Білорусь не є нейтральною країною, а працює повністю у фарватері Кремля. Майданчик ТКГ має бути перенесеним. Україна разом з міжнародним співтовариством має докласти всіх зусиль, аби Лукашенко відповідав за щоденні порушення прав людини, тортури і катування опозиціонерів у білоруських тюрмах, зникнення і вбивства мирних громадян, незгодних із диктаторським режимом, за передачу воєнних злочинців "вагнерівців" своєму суверену Путіну", - наголошують в "ЄС".

Нагадаємо, раніше під час прямої лінії Олександр Лукашенко звинуватив українську владу в підготовці бойовиків проти Білорусі. Їх нібито перекидали в Білорусь.

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Олександр Лукашенко Європейська солідарність
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