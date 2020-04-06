У Порошенко призвали провести внеочередное заседание Рады для рассмотрения антикризисных законопроектов

Партия "Европейская солидарность" призывает руководство парламента не устраняться от ответственности за ситуацию в стране, а отработать вопросы подготовки внеочередного заседания Верховной рады, на котором уже на этой неделе должны быть срочно решены насущные для страны вопросы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

В партии отмечают, что власть продолжает демонстрировать некомпетентность, а за два месяца так и не были приняты эффективные меры для локализации эпидемии.

"Вместо эффективных действий власти - карательные меры против простых украинцев за невыполнение подчас бессмысленных или нереалистичных установок. Не привлечены к ответственности те, кто вывез маски, зато хотят штрафовать тех, кто не смог купить хотя бы одну. Сделано лишь несколько тысяч тестов. Это - вопиюще мало для выявления реального количества больных или носителей вируса, зато достаточно для украшенной статистики", - говорится на сайте.

Также в "ЕС" добавляют, что властью не разработаны стратегии по поддержке экономики и тех ее секторов, которые больше всего пострадают от карантинных мероприятий, - в частности, самозанятых, малого и среднего бизнеса.

"Необходимо устранить все препятствия для возобновления сотрудничества с международными финансовыми структурами. Прежде всего должен быть принят в целом закон о банках - несмотря на 6000 поправок, поданных политическими силами, которые хотят организовать дефолт. Надо внести изменения в бюджет, которые реально поддержат людей и экономику через сокращение расходов на функционирование власти и правоохранительные органч, – вместо сокращения расходов на образование, культуру и произвольное урезание бюджетов общин, на которых лежит значительная доля ответственности за борьбу с коронавирусом", - добавили в "Евросолидарности".

Быстрое восстановление экономики после пандемии, убеждены в партии, не произойдет само собой, если не будет должным образом подготовлено на основе определения точек роста и четкой стратегии.

"Но, помимо участия в рабочих группах относительно законодательных изменений, готовы работать на постоянной основе и в антикризисном штабе, если таковой где-то существует. О такой готовности мы информировали власть еще на позапрошлой неделе. Как и о наличии у украинской оппозиции серьезных стратегических предложений по преодолению кризиса и восстановления роста, которыми мы готовы делиться с властью. Следует внести коррективы в немотивированные карантинные ограничения и штрафные санкции, как например, штрафы в 17 тысяч гривен для пенсионеров за не ношение масок в условиях, когда их нет в аптеках, а цена на них в интернет-магазинах - просто заоблачная. Нужны решения, которые помогут привести нормы карантина в соответствие к реалиям Украины и ограничат давление на права и свободы граждан", - добавили в "ЕС".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора обсудили вопросы противодействия коронавирусу.

Для преодоления распространения коронавируса, Соединенные Штаты предоставили Украине медицинскую и гуманитарную помощь, стоимостью в 1,2 миллиона долларов.

Кроме того, Европейский союз выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. Евросоюз приветствует предупредительные меры, предпринимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19.