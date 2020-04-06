У Порошенка закликали провести позачергове засідання Ради для розгляду антикризових законопроектів

Партія "Європейська солідарність" закликає керівництво парламенту не усуватися від відповідальності за ситуацію в країні, а відпрацювати питання підготовки позачергового засідання Верховної ради, на якому вже цього тижня мають бути терміново вирішені нагальні для країни питання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

В партії наголошують, що влада продовжує демонструвати некомпетентність, а за два місяці так і не було вжито ефективних заходів для локалізації епідемії.

"Замість ефективних дій влади - каральні заходи проти простих українців за невиконання часом безглуздих або нереалістичних настанов. Не притягнуто до відповідальності тих, хто вивіз маски, натомість хочуть штрафувати тих, хто не зміг купити бодай одну. Зроблено лише кілька тисяч тестів. Це - кричуще замало для виявлення реальної кількості хворих чи носіїв вірусу, зате достатньо для прикрашеної статистики", - йдеться на сайті.

Також в "ЄС" додають, що владою не розроблено стратегії з підтримки економіки та тих її секторів, які найбільше постраждають від карантинних заходів, - зокрема, самозайнятих, малого і середнього бізнесу, тощо.

"Необхідно усунути всі перешкоди для відновлення співпраці з міжнародними фінансовими структурами. Насамперед має бути ухвалений в цілому закон про банки - попри 6000 поправок, поданих політичними силами, які хочуть організувати дефолт. Треба внести зміни до бюджету, які реально підтримають людей та економіку через скорочення видатків на функціонування влади та правоохоронних органів, – замість скорочення видатків на освіту, культуру і безпідставного урізання бюджетів громад, на яких лежить значна частка відповідальності за боротьбу з коронавірусом", - додали в "Евросолідарності".

Швидке відновлення економіки після пандемії, переконані в партії, не станеться саме собою, якщо не буде належним чином підготовлене на основі визначення точок зростання і чіткої стратегії.

"Але, крім участі в робочих групах щодо законодавчих змін, готові працювати на постійній основі та в антикризовому штабі, якщо такий десь існує. Про таку готовність інформували владу ще позаминулого тижня. Як і про наявність в української опозиції серйозних стратегічних пропозицій із подолання кризи та відновлення зростання, якими ми готові ділитися з владою. Слід зробити корективи у невмотивовані карантинні обмеження і штрафні санкції, як наприклад, штрафи у 17 тисяч гривень для пенсіонерів за не носіння масок в умовах, коли їх немає в аптеках, а ціна на них в інтернет-магазинах - просто захмарна. Потрібні рішення, які допоможуть привести норми карантину у відповідність до реалій України й обмежать тиск на права та свободи громадян", - додали в "ЄС".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови обговорили питання протидії коронавірусу.

Для подолання поширення коронавірусу, Сполучені Штати надали Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю в 1,2 мільйона доларів.

Крім того, Європейський союз виділить Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом. Євросоюз вітає попереджувальні заходи, що вживаються українським урядом у відповідь на поширення COVID-19.