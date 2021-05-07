У Порошенко призвали почтить память жертв Второй мировой войны 8 мая

"В 2015 году Украина на государственном уровне отказалась от российско-советской традиции помпезного празднования Дня Победы и наконец дистанцировалась от кремлевского "победобесия". Мы, украинцы, в полной мере ощутили страшные последствия господства людоедских режимов - как нацистского, так и советского. Из 65 млн погибших во Второй мировой войне, 8-10 млн - украинцы. Поэтому 8 мая в Украине, как и во всей Европе - День скорби по жертвам самой кровавой в истории человечества войны", - говорится в обращении.

Партия Порошенко также отмечает, что сегодня как никогда Украине нужно единство. И память о том, к чему приводит заигрывание с палачами.

"Призываем всех прийти и почтить память воинов, которые приближали победу в 1945 году. И помолиться за тех, кто сегодня держит над нами небо на востоке.

Помним. Побеждаем. Слава Украине!"- добавили в политсиле.