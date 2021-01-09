Порошенко призвала власть вернуть надлежащее финансирование культурных проектов

Существенное недофинансирование культурных проектов не позволяет Украине двигаться вперед. Нужно вернуть их надлежащее финансирование.

Об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета, депутат "Европейской солидарности" Марина Порошенко в программе Юлии Литвиненко на телеканале "Kyiv Live".

По ее словам, за период ее руководства Украинским культурным фондом украинскими художникам удалось реализовать около 700 проектов. В настоящее время финансирование сферы культуры существенно сокращено.

"Безусловно, проект Украинского культурного фонда - это моя личная гордость. Три года назад он был создан по лучшим европейским образцам. И работает по современным принципам прозрачности и незаангажированности, поддержки культуры и искусства в Украине. Он действительно вдохновил наше творческое сообщество на то, что оно, возможно, впервые почувствовало, что Украине нужен культурный творческий продукт, что государство действительно заботится о нашей творческой элите", - считает Марина Порошенко.

Она также отметила, что за время ее руководства Фондом украинцы смогли увидеть, что появилась культурная жизнь в Украине.

По состоянию на конец бюджетного 2020 года, по ее словам, реализуется только два бюджетных проекта. Это непосредственно основная программа по поддержке культурных и художественных проектов, которая сегодня недофинансирована почти на 40%. Вторая программа - это институциональная поддержка в культурной отрасли. И она недофинансирована на 60%.

"Я очень надеюсь, что такой подход по поддержке культуры, культурного наследия будет пересмотрен. Каждая страна должна поддерживать свою культуру. Это то, что нас идентифицирует. Это то, что дает нам основания гордиться нашей страной, нашими культурными, творческими достижениями. Без этого нам нельзя двигаться вперед, формировать национальную гордость за наше государство", - добавляет Марина Порошенко.

Она также напомнила, что масштабные культурные идеи реализованы благодаря меценатству Фонда Порошенко и компании Roshen.

"Мы и раньше реализовывали собственноручно много проектов по всей стране. То есть они имели всеукраинский масштаб. Я думаю, что все украинцы знают эти проекты. Это и свето-музыкальный фонтан Roshen, и Черкасский зоопарк, и Театр на Подоле. Этой осенью мы уже презентовали новый проект - новый концертный зал, концерт-холл Roshen, который будет строиться по всем современным требованиям и мировым, и европейским", - рассказывает Марина Порошенко.

Напомним, ранее Марина Порошенко назвала настоящими героями 2020 года врачей, которые сдерживают эпидемию COVID-19.