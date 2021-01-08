Порошенко: настоящими героями 2020 года стали врачи, которые сдерживают эпидемию

"С первых дней эпидемии коронавируса в Украине я уже видела, насколько непрофессионально развивается ситуация. Почему сейчас власть говорит, что уменьшилось количество больных? Возможно, просто уменьшилось их тестирование, и путем этого они могут показать статистику, уменьшение статистики на заболевания. Такое манипулирование статистикой очень ошибочное, потому что поток больных в больницы не уменьшается. И это самый главный показатель того, что болеть не перестали. В этой ситуации, в которой сейчас находится Украина, я думаю, что есть очень большой риск потерять контроль над распространением коронавируса", - предостерегает Порошенко.
Напомним, по состоянию на утро 8 января обнаружено еще почти 5 700 новых случаев коронавируса в Украине. При этом поправились за сутки более 5 000 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 1 105 169 человек, выздоровели - 778 345 человек, летальных случаев - 19 588.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.