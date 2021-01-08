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Порошенко: настоящими героями 2020 года стали врачи, которые сдерживают эпидемию

Киев, Пятница 08 января 2021 19:31
Порошенко: настоящими героями 2020 года стали врачи, которые сдерживают эпидемию
Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Звание "Человек 2020 года" по праву должно принадлежать каждому медику, который борется с эпидемией коронавируса.

Об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета, депутат "Европейской солидарности" Марина Порошенко в программе Юлии Литвиненко на телеканале "Kyiv Live".

"В 2020 году, когда человечество столкнулось с проблемой коронавируса, которого до этого мы не знали, на первый план как "Человека года" можно поставить общий образ врача, который пришел на помощь людям, который ежедневно спасает их жизни", - отмечает Марина Порошенко.

Она также отметила, что с первых дней эпидемии находится на постоянной связи с коллегами-медиками.

"С первых дней эпидемии коронавируса в Украине я уже видела, насколько непрофессионально развивается ситуация. Почему сейчас власть говорит, что уменьшилось количество больных? Возможно, просто уменьшилось их тестирование, и путем этого они могут показать статистику, уменьшение статистики на заболевания. Такое манипулирование статистикой очень ошибочное, потому что поток больных в больницы не уменьшается. И это самый главный показатель того, что болеть не перестали. В этой ситуации, в которой сейчас находится Украина, я думаю, что есть очень большой риск потерять контроль над распространением коронавируса", - предостерегает Порошенко.

Напомним, по состоянию на утро 8 января обнаружено еще почти 5 700 новых случаев коронавируса в Украине. При этом поправились за сутки более 5 000 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 105 169 человек, выздоровели - 778 345 человек, летальных случаев - 19 588.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

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