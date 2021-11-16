Порошенко призвал к жестким санкциям и усилению присутствия союзников в Украине

Подписанный 15 ноября указ президента РФ Владимира Путина о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей является издевательством и пощечиной всем тем, кто искренне искал мирного урегулирования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в Facebook .

Он считает это вызовом для Украины и всего коллективного Запада.

"Путинский режим не знает границ, - отмечает Порошенко. - Совершенно очевидно, что Путин на этом останавливаться не собирается. Белорусскими маневрами он отвлекает внимание. Непродлением мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на двух российских пограничных пунктах и ​​из-за блокирования СММ ОБСЕ он хочет избавиться от лишних глаз. Концентрацией своих войск на украинском направлении он угрожает не только Украине. Он очерчивает новые "красные" линии для Запада: если раньше это касалось членства Украины в НАТО, то сегодня уже включения НАТО в Украину".

По словам политика, своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии.

"Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование - только полная капитуляция Украины и Запада", - отмечает Порошенко.

Ответ мира должен быть адекватным существующим вызовам, убежден лидер "Европейской Солидарности".

"Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о "серьезных последствиях", в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этот пример продолжат другие наши партнеры. Самое время для остановки сертификации "Северного потока-2". Важно, чтобы и Украину присоединили к этому процессу", - констатирует Порошенко.

Пятый президент убежден, что нужно требовать не только отмены этого указа, но и возвращения захваченных Россией предприятий, отмены российской рублевой зоны, отмены решений о паспортизации.

"Следует понимать, что под гуманитарной риторикой торчат уши ползучего экономического аншлюса украинского Донбасса. Пока власть медлила с признанием предупреждений партнеров о российских маневрах на границе, Москва все глубже запускает свои щупальца в украинский суверенитет", - предостерегает Порошенко. - Путин сам не остновится. Остановить его должны мы, скоординированно и вместе с проукраинской международной коалицией!".