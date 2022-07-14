Порошенко призвал Запад ужесточить санкции против России и наказать Путина за терроризм

"Эстония - постоянный и преданный союзник Украины. У нас не только общие острые проблемы безопасности, но и общее будущее в объединенной Европе. Жестко осудили противоправные действия и бесчеловечные преступления путинского режима в Украине. "Ракетный терроризм", массовые убийства украинцев, этнические чистки на временно оккупированных территориях Украины - все это военные преступления, за которые Путин и его сторонники будут отвечать в Международном трибунале", - заявил Порошенко.

Также во время встреч с председателем парламента Эстонии Юри Ратасом, а также с председателем комитета по иностранным делам Марко Михкельсоном обсуждались потребности украинской армии.

Собеседники обсудили ужесточение санкций против России. Порошенко подчеркнул необходимость разблокировать украинские порты для экспорта продуктов сельского хозяйства. Он предложил арестовывать российские корабли, которые незаконно перевозят украинское зерно и российскую нефть. Обсудили и вопросы энергетической безопасности Европы.

Порошенко поблагодарил за принципиальную позицию Эстонии в вопросе предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе.

"Наша общая задача - как можно быстрее начать предпоследние переговоры. А единственной эффективной на сегодня гарантией безопасности может быть только членство в НАТО, поэтому должны продолжать настойчиво продвигать евроатлантический повестку дня Украины", - добавил Порошенко.

Стороны также обратили внимание на необходимость внедрения реформ, в частности относительно антикоррупционной политики и укрепления демократических свобод.

"Конечно, поднимали вопрос и о продолжении реформ в Украине, и о назначении Специализированного антикоррупционного прокурора, объявление конкурса на директора Национального антикоррупционного бюро. И о свободе слова в Украине, и о недопустимости отключения патриотических телевизионных каналов. Потому что один государственный канал - это Путин. Мы должны строить страну на ключевых демократических принципах", - подчеркнул Порошенко.