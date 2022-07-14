Порошенко закликав Захід посилити санкції проти Росії і покарати Путіна за тероризм

"Естонія - постійний та відданий союзник України. Маємо не лише спільні гострі безпекові виклики, але і спільне майбутнє в Об’єднаній Європі. Жорстко засудили протиправні дії та нелюдські злочини путінського режиму в Україні. "Ракетний тероризм", масові вбивства українців, етнічні чистки на тимчасово окупованих територіях України - це все воєнні злочини, за які Путін та його прибічники будуть відповідати у Міжнародному трибунал", - заявив Порошенко.

Також під час зустрічей з головою парламенту Естонії Юрі Ратасом, а також із головою комітету із закордонних справ Марко Міхкельсоном обговорювались потреби української армії.

Співрозмовники обговорили посилення санкцій проти Росії. Порошенко наголосив на необхідності розблокувати українські порти для експорту продуктів сільського господарства. Він запропонував арештовувати російські кораблі, які незаконно перевозять українське зерно та російську нафту. Обговорили і питання енергетичної безпеки Європи.

Порошенко подякував за принципову позицію Естонії у питанні надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.

"Наше спільне завдання - якнайшвидше розпочати передвступні переговори. А єдиною ефективною на сьогодні гарантією безпеки може бути лише членство в НАТО, тому маємо продовжувати наполегливо просувати євроатлантичний порядок денний України", - додав Порошенко.

Сторони також звернули увагу на необхідність впровадження реформ, зокрема щодо антикорупційної політики та зміцнення демократичних свобод.

"Звичайно, що порушували питання і щодо продовження реформ в Україні, і щодо призначення Спеціалізованого антикорупційного прокурора, оголошення конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро. І щодо свободи слова в Україні, і щодо неприпустимості відключення патріотичних телевізійних каналів. Бо один державний канал - це Путін. Ми маємо будувати країну на ключових демократичних принципах", - наголосив Порошенко.