Порошенко призвал заложить в бюджет расходы по повышению соцгарантий для украинцев

"И тут Остапа унесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей". Так бы классик сказал о вчерашнем дне. Если пользоваться народной мудростью, то как ступнул, так и брехнул. Послание обещал, будто у него первый день президентства, а уже завершается третий год и нужно держать отчет. В бюджете нет и следа того, что он говорил вчера. Ни расходов на экономические паспорта украинцев, ни 30 млрд грн на "большую термомодернизацию", - констатирует Порошенко.

По его словам, такое впечатление, что украинцы и власть живут в разных странах.

"Народ живет в условиях низкой вакцинации, рекордной смертности, в условиях недофинансирования Государственного оборонного заказа, неиндексации пенсий, неиндексации зарплат. А власть живет в призрачной дымке иллюзий", - отмечает лидер "Европейской солидарности".

Порошенко подчеркнул, что международные финансовые учреждения уже пересмотрели прогноз ВВП Украины в сторону снижения.

"На экваторе никто не надеется на чудо. Но выдвигаем только самые главные требования, чтобы защитить людей. Первое - субсидии. Нам нужно защитить местные общины, компенсировать и спасти местное самоуправление и дать субсидии людям по простой формуле, - говорит Порошенко. - Надо хотя бы выполнять закон о поэтапном увеличении зарплат учителям. Хотя бы компенсировать индексацию".

Политик даже предложил "перелопатить проект", но он уверен, что и "при свечах не найдется, где же там увеличение жалованья медикам, где 300% работающим с ковидными больными".

"И если правительство хочет выполнить обещание Зеленского - нужно добавить еще 50 млрд грн. 23 млрд грн - и мы это требуем - нужно добавить пенсионерам на индексацию", - отмечает лидер партии.

Он возмутился, что сторожем в супермаркете можно заработать больше, чем военным, защищающим страну.

"Тем более, что 14 октября обещали повышение. Три года не повышали. Именно сейчас пора выполнить обязательства. Требуем это сделать немедленно", - призвал Петр Порошенко.