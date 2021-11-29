Политические репрессии против всех, кто защищал Украину с 14 года, недопустимы, - "ЕС"

"Европейская солидарность" возмущена попытками президента Владимира Зеленского построить в Украине авторитарный режим лукашенковского или путинского образца. Политические репрессии, нарушение принципов свободы слова, уголовные дела в ответ на острые вопросы общества и критику в адрес первого лица - это типичное поведение российской власти, которое недопустимо в Украине.

Главная цель политических репрессий Зеленского, который до сих пор хочет увидеть на переговорах в глазах Путина мир, - дискредитировать тех, кто противостоял Кремлю с первого дня российской агрессии против Украины.

"Более восьми лет наша страна противодействует стране-агрессору и отстаивает принципы свободы слова. А украинские защитники на фронте платят большую цену, отстаивая европейский цивилизационный выбор, который Украина сделала во время Революции Достоинства. В то время как в тылу действующая власть вместо развития европейской интеграции, свободы слова, диалога между властью и журналистами, поведением высшего должностного лица вводит свысокую модель общения со средствами массовой информации, начинает репрессии против неугодных журналистов и свободы слова", - говорится в заявлении.

В политсиле добавили, что назначенцы из окружения Зеленского уже неоднократно совершали атаки на свободу слова в Украине. Агрессивная реакция представителей власти из-за отсутствия "теплой ванны" по сути стала политикой "слуг" по отношению к СМИ - начиная от давления на Общественного вещателя с требованием предоставлять монобольшинству увеличенное представительство на эфирах и заканчивая физической агрессией ставленника Зеленского Мецгера в отношении журналистов.

"Еще более возмутительно, что дело против главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова возбуждено из-за видео с учений. Неужели действующая власть на каждое видео в соцсетях, где речь идет о готовности защищать Украину, будет возбуждать дела в ГБР из-за волнений - не слишком наши военные обеспокоили Путина и не слишком ли тщательно мы готовимся к войне со страной-агрессором? В этом контексте у общества вопрос во власти: сколько еще из государственного бюджета будут так щедро финансироваться репрессивные органы, не имеющие ничего общего с правоохранительными?" - отмечают в партии.

"Европейская солидарность" в очередной раз напоминает, что Государственное бюро расследований так и не открыло соответствующее уголовное дело по факту государственной измены из-за слива спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

"Также ГБР молчит об анонсированном Зеленским "перевороте". Зато продуцирует новые дела против украинских журналистов. Нет сомнения, где сфабрикован этот заказ. "Европейская солидарность" подчеркивает: украинское патриотическое сообщество никогда не воспримет попытки разрушить свободу слова в Украине. Требуем от власти срочно провести расследование и выяснить, кто именно отдал приказ о возбуждении абсурдного уголовного дела против журналиста Юрия Бутусова. Зеленский должен наконец усвоить, что Украина - не Россия, и здесь узурпация и диктатура не пройдет. Украинцы этого не позволят", - подчеркивают в заявлении.