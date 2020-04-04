ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко призвал власть защитить людей от безработицы

Новости » Политика     04.04.2020 - 20:32
Порошенко призвал власть защитить людей от безработицы
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, надо предусмотреть четкий пакет мер поддержки самозанятых и сферы услуг

Экономический кризис, спровоцированный вспышкой коронавируса, приведет к стремительному росту безработицы, поэтому власть должна принять системные решения для поддержки рынка труда и малообеспеченных граждан. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера".

"Наше противодействие пандемии обязательно должно сочетаться с нашим противодействием экономическому кризису. Потому что у людей через две-три недели закончатся деньги. Но человек малообеспеченный может за счет субсидий государства себе купить продукты и лекарства. Это не означает что нужно по тысячи долларов раздавать всем. Нет. Надо обратить внимание на тех, кто сегодня нуждается в этой помощи и дать адекватный ответ", - сказал Порошенко.

Еще одна критически важная задача, по мнению Порошенко, защита от безработицы.

"Мы должны предусмотреть четкий пакет мер поддержки самозанятых и сферы услуг. Люди не могут путешествовать, что с отелями, ресторанами, с маленькими магазинами, с рынками, с теми миллионами людей, которые имели от этого источника деньги для существования? Сегодня они просто рискуют остаться без денег. И сегодня люди ищут сильную позицию того, кто их защитит", - добавил Порошенко.

Политик призвал власть объединиться и продемонстрировать, что "мы - ответственные государственные деятели, которые направляют все свои усилия для того, чтобы защитить людей".

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве полмиллиона жителей вынужденно взяли отпуск за свой счет в связи с карантином и распространением коронавируса в Украине.

В Днепропетровской области установили палаточный лагерь для обсервации Количество новых вакансий в Украине уменьшилось на треть
Новости Украины Порошенко Петрбезработицакарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь