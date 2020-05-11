Порошенко призвал власть продлить запрет на российские соцсети и каналы

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко требует Зеленского провести заседание СНБО по этому вопросу

Информационное противодействие гибридной агрессии Кремля не менее важно, чем военное. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеконференции "Мир и война" к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает РБК-Украина.

Кроме того, Порошенко призвал президента Владимира Зеленского немедленно провести заседание СНБО и продлить запрет российских ресурсов в Украине.

"Требую от президента немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад", - заявил Порошенко.

"Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, что это ни в коем случае нельзя делать? Пока не были найдены данные подписчиков "ВКонтакте" и "Одноклассники" в ФСБ Помните, сколько критики было в мой адрес, когда "Россия 24", Russia Today, "ОРТ" и другие были запрещены для трансляции в Украине? Тогда мы создали законодательную базу и это сделали", - добавил Порошенко.

По его мнению, надо создать условия, в том числе для русскоязычных граждан Европы и Соединенных Штатов Америки, чтобы иметь панъевропейский, панамериканский русскоязычный канал, который даст возможность слышать альтернативную точку зрения.

"Потому что когда люди "сидят на игле" Russia Today или "Россия 24" - очень легко обманывать и поддерживать пятую колонну внутри государства. Усилия, которые нам нужно направлять на информационное противодействие гибридной агрессии, отнюдь не менее важные, чем те усилия и средства, которые мы выделяем на оборону государства", - подытожил Порошенко.

Напомним, ранее Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной раде Украины принять проект постановления №3319, которой предлагается продление запрета на российские соцсети.