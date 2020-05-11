Порошенко закликав владу продовжити заборону російських соцмереж та каналів 

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко вимагає Зеленського провести засідання РНБО з цього питання

Інформаційна протидія гібридній агресії Кремля не менш важлива, ніж військова. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеконференції "Мир і війна" до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає РБК-Україна.

Окрім того, Порошенко закликав президента Володимира Зеленського негайно провести засідання РНБО і продовжити заборону російських ресурсів в Україні.

"Вимагаю від президента негайно скликати засідання РНБО і продовжити заходи щодо заборони російських соціальних мереж та каналів в Україні. Те, що я зробив 5 років тому", - заявив Порошенко.

"Пам’ятаєте, скільки каміння було кинуто у мене, коли я виніс на розгляд Ради національної безпеки й оборони питання щодо заборони російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники"? Скільки тоді казали, що це є порушення свободи слова, що це ні в якому разі не можна робити? Аж допоки не були знайдені дані підписників "ВКонтакте" і "Одноклассники" у ФСБ. Пам’ятаєте, скільки критики було на мою адресу, коли "Россия 24", Russia Today, "ОРТ" та інші були заборонені для трансляції в Україні? Тоді ми створили законодавчу базу і це зробили", - додав Порошенко.

На його думку, треба створити умови у тому числі для російськомовних громадян Європи та Сполучених Штатів Америки, щоб мати панєвропейський, панамериканський російськомовний канал, який дасть можливість чути альтернативну точку зору.

"Бо коли люди "сидять на голці" Russia Today або "Россия 24" - дуже легко дурити і підтримувати п’яту колону всередині держави. Зусилля, які нам треба спрямовувати на інформаційну протидію гібридній агресії, аж ніяк не менш важливі, ніж ті зусилля і кошти, що ми виділяємо на оборону держави", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній раді України ухвалити проект постанови №3319, якою пропонується продовження заборони на російські соцмережі.