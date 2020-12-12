Порошенко призвал власть обеспечить прогресс в реформировании оборонного сектора

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" поприветствовал принятие Сенатом США оборонного бюджета, который предусматривает военную помощь Украине.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Прекрасная новость из Вашингтона, где согласовано предоставление Украине очередной ежегодной помощи в сфере безопасности, включая увеличение поддержки летального оружия", - сообщает Порошенко.

По его мнению, это именно тот путь, которым и надо идти с тем, чтобы "отбивать аппетиты российского агрессора относительно Украины".

"Для украинской власти сейчас ключевым является продемонстрировать и обеспечить настоящий прогресс Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны", - отмечает Порошенко.

Он также поблагодарил соучредителя и сопредседателя группы поддержки Украины в Сенате США сенатора-республиканца Роберта Потрмена.

"Искренне благодарен сенатору Робу Портману за проактивную позицию для поддержки нашего государства на основе многолетней стратегии укрепления Вооруженных сил Украины и консолидации трансатлантического единства фронта и солидарности с Украиной!" - пишет Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует расширить сотрудничество с Европейским союзом в сфере безопасности. Сейчас Министерство обороны рассматривает возможность участия в рамках программы структурированного сотрудничества Европейского Союза (PESCO).