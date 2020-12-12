Порошенко закликав владу забезпечити прогрес у реформуванні оборонного сектора

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" привітав ухвалення Сенатом США оборонного бюджету, який передбачає військову допомогу Україні.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Прекрасна новина з Вашингтону, де погоджено надання Україні чергової щорічної безпекової допомоги, включно зі збільшенням підтримки летальною зброєю", - повідомляє Порошенко.

На його думку, це саме той шлях, яким і треба йти з тим, щоб "відбивати апетити російського агресора щодо України".

"Для української влади зараз ключовим є продемонструвати і забезпечити справжній прогрес України на шляху реформ у секторі безпеки і оборони", - наголошує Порошенко.

Він також подякував співзасновнику та співголові групи підтримки України в Сенаті США сенатору-республіканцю Роберту Потрмену.

"Щиро вдячний сенатору Робу Портману за проактивну позицію на підтримку нашої держави на засадах багаторічної стратегії зміцнення Збройних сил України та консолідації трансатлантичного фронту єдності і солідарності з Україною!" - пише Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна планує розширити співпрацю з Європейським союзом у сфері безпеки. Зараз Міністерство оборони розглядає можливість участі в рамках програми структурованого співробітництва Європейського Союзу (PESCO).