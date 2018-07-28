Порошенко закликав УПЦ Московського патріархату підтримати ідею про автокефалію
Порошенко нагадав слова Володимира Сабодана про неминучість дискусій про автокефалію
Президент України Петро Порошенко закликав ієрархів Української православної церкви Московського патріархату підтримати ідею про автокефалію єдиної помісної церкви. З такою заявою він виступив на святкуванні 1030-річчя хрещення Київської Русі-України на Володимирській гірці в Києві.
Зокрема, Порошенко заявив, що впевнений у рішенні Вселенського патріарха надати автокефалію Українській помісній православній церкви. У той же час він звернувся до ієрархів УПЦ Московського Патріархату словами колишнього предстоятеля Володимира Сабодана.
"Автокефалія - це спосіб організації церковного життя ... свідоцтво кількісного і якісного зростання Церкви, її спроможності до самостійного буття. Владика нагадував, що завжди після здобуття незалежності державою починалася дискусія про автокефалію. Так було в Греції, Сербії, Румунії, Болгарії, Грузії, Албанії тощо ... І ці слова для нас тим цінніші, що сказані вони були предстоятелем церкви, пов'язаної з Москвою. Володимир не відразу прийшов до цього висновку, а після глибоких роздумів на тлі вражаючого розвитку українського православного співтовариства", - підкреслив Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що держава не буде втручатися в суто церковні справи.