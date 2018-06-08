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Порошенко призвал украинскую диаспору поддержать процесс освобождения политзаключенных

НовостиПолитика    08.06.2018 - 23:48
Фото: Порошенко на встрече с главой ВКУ (president.gov.ua)
Фото: Порошенко на встрече с главой ВКУ (president.gov.ua)

Порошенко встретился с главой Всемирного Конгресса Украинцев

Президент Украины Петр Порошенко 8 июня провел встречу с президентом Всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) Евгением Чолием. Об этом информирует сайт главы государства.

Порошенко поблагодарил Конгресс и украинскую диаспору "за финансовую и гуманитарную помощь, а также активные усилия по привлечению международной поддержки нашего государства".

На встрече обсуждалась ситуация на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

"Президент Украины призвал Всемирный Конгресс Украинцев и всю украинскую диаспору приобщиться к единому фронту поддержки процесса освобождения политических заключенных Кремля", - сообщили в представительстве главы государства.

Глава Конгресса договорился с Порошенко о тесной координации действий с украинской общиной за рубежом для обеспечения признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине актом геноцида украинского народа.

Также собеседники отметили важность санкционного давления на Россию.

Напомним, Порошенко считает ООС на Донбассе намного эффективнее АТО.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Диаспора  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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