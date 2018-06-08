Порошенко закликав українську діаспору підтримати процес звільнення політв'язнів

Порошенко зустрівся з головою Світового Конгресу Українців
Президент України Петро Порошенко 8 червня провів зустріч з президентом Світового Конгресу Українців (СКУ) Євгеном Чолієм. Про це інформує сайт глави держави.
Порошенко подякував Конгресу і українській діаспорі "за фінансову та гуманітарну допомогу, а також активні зусилля по залученню міжнародної підтримки нашої держави".
На зустрічі обговорювалася ситуація на Донбасі і в тимчасово окупованому Криму.
"Президент України закликав Світовий Конгрес Українців та всю українську діаспору долучитися до єдиного фронту підтримки процесу звільнення політичних в'язнів Кремля", - повідомили в представництві глави держави.
Голова Конгресу домовився з Порошенком про тісну координацію дій з українською громадою за кордоном для забезпечення визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду українського народу.
Також співрозмовники відзначили важливість санкційного тиску на Росію.
Нагадаємо, Порошенко вважає ООС на Донбасі набагато ефективнішою за АТО.