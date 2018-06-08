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Інтерв'ю

Порошенко закликав українську діаспору підтримати процес звільнення політв'язнів

НовиниПолітика    08.06.2018 - 23:48
Фото: Порошенко на зустрічі з головою СКУ (president.gov.ua)
Фото: Порошенко на зустрічі з головою СКУ (president.gov.ua)

Порошенко зустрівся з головою Світового Конгресу Українців

Президент України Петро Порошенко 8 червня провів зустріч з президентом Світового Конгресу Українців (СКУ) Євгеном Чолієм. Про це інформує сайт глави держави.

Порошенко подякував Конгресу і українській діаспорі "за фінансову та гуманітарну допомогу, а також активні зусилля по залученню міжнародної підтримки нашої держави".

На зустрічі обговорювалася ситуація на Донбасі і в тимчасово окупованому Криму.

"Президент України закликав Світовий Конгрес Українців та всю українську діаспору долучитися до єдиного фронту підтримки процесу звільнення політичних в'язнів Кремля", - повідомили в представництві глави держави.

Голова Конгресу домовився з Порошенком про тісну координацію дій з українською громадою за кордоном для забезпечення визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду українського народу.

Також співрозмовники відзначили важливість санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, Порошенко вважає ООС на Донбасі набагато ефективнішою за АТО.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Диаспора  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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