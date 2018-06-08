ООС на Донбассе намного эффективнее АТО, - Порошенко

Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше прав

Президент Украины Петр Порошенко считает проводимую на Донбассе Операцию объединенных сил (ООС) более эффективной, чем проводимая ранее Антитеррористическая операция (АТО). Об этом он заявил 8 июня на встрече со студентами-юристами в стенах Киевского национального университета имени Тараса Шевченка.

Порошенко отметил, что Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше прав.

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?" - сказал президент.

Порошенко добавил, что правительство будет проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе.

"Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским", - отметил президент.

Напомним, Порошенко поддержал идею создания координационного совета по вопросам заложников.



