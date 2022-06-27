Порошенко призвал создать глобальную антипутинскую коалицию

"Эта война больше Украины, она является самым большим вызовом для нашей цивилизации. Россия при Путине - не партнер, а враг. Вирус, который грозит миру глобальной катастрофой, если мы от него не избавимся. Паразит, использует достижения и достижения мира демократий и наших технологий для того, чтобы затянуть нас не в будущее, а в прошлое", - заявил Порошенко.

По его мнению, настало время для создания глобальной антипутинской коалиции.

"Встречи в формате Рамштайн, которые собрали более 50 стран, уже играют роль военной антипутинской коалиции в поддержку Украины. Призываю присоединиться тех, кто еще присоединился. 141 страна, поддержавших резолюцию Генассамблеи ООН по Украине в марте, - это гораздо более широкий круг государств, но его следует активизировать ради большего. Мой призыв к странам Латинской Америки, Азии, Африки: не думайте, что эта война далеко и ваших интересов не касается. Касается, ведь эта война уже имеет глобальное влияние", - добавил Порошенко.

Если не военный альянс, тогда торгово-экономическое, технологическое, материально-техническое, финансовое, банковское, культурное, социальное давление на Россию должно быть частью миссии и происходить на каждом континенте, считает Порошенко.

Он также призвал дать Украине еще больше оружия и ввести тотальное торговое эмбарго против России.

"Никаких разногласий на нашем пути, пока не падет последний диктатор. Украина является ключом для достижения этой миссии. Помогите нам выстоять и победить врага. Помогите нам спасти вас и спасти мир", - призвал политик.