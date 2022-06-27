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Порошенко закликав створити глобальну антипутінську коаліцію

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав розширити міжнародну антипутінську коаліцію і зробити її глобальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Порошенка на форумі Міжнародного демократичного союзу у Берліні.

"Ця війна більша за Україну, вона є найбільшим викликом для нашої цивілізації. Росія при путіні - не партнер, а ворог. Вірус, який загрожує світові глобальною катастрофою, якщо ми його не позбудемося. Паразит, що використовує здобутки і досягнення світу демократій та наших технологій для того, щоб затягнути нас не в майбутнє, а в минуле", - заявив Порошенко.

На його думку, настав час для створення глобальної антипутінської коаліції.

"Зустрічі у форматі Рамштайн, які зібрали понад 50 країн, вже відіграють роль військової антипутінської коаліції на підтримку України. Закликаю доєднатися тих, хто ще долучився. 141 країна, що підтримали резолюцію Генасамблеї ООН щодо України в березні, - це набагато ширше коло держав, але його слід активізувати заради більшого. Мій заклик до країн Латинської Америки, Азії, Африки: не думайте, що ця війна далеко і ваших інтересів не стосується. Стосується, адже ця війна вже має глобальний вплив", - додав Порошенко.

Якщо не військовий альянс, тоді торговельно-економічний, технологічний, матеріально-технічний, фінансовий, банківський, культурний, соціальний тиск на Росію має бути частиною місії і відбуватися на кожному континенті, вважає Порошенко.

Він також закликав дати Україні ще більше зброї і запровадити тотальне торговельне ембарго проти Росії.

"Жодних розбіжностей на нашому шляху, допоки не впаде останній диктатор. Україна є ключем для досягнення цієї місії. Допоможіть нам вистояти і перемогти ворога. Допоможіть нам врятувати вас і врятувати світ", - закликав політик.

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