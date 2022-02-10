Порошенко призвал союзников предоставить Украине зенитное вооружение и ПДЧ в НАТО
Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил союзников за поддержку Украины на фоне угрозы нового российского вторжения. Он подчеркнул, что Путину нельзя доверять, а любое право вето на расширение НАТО, предоставленное Кремлю, станет поражением для западного мира.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью политика австралийской телекомпании ABC News.
"Я хочу поблагодарить все австралийское правительство, украинскую диаспору, потому что в самые критические годы мы получили значительное количество помощи, включая одежду для военных, сапоги, одеяла, очки, шлемы, и это помогло нам оборудовать наши войска для защиты нашей земли", - сказал Порошенко.
По словам политика, в Украине уже восемь лет идет война и это не замороженный конфликт.
"Еженедельно украинцы теряют наших героев, наших воинов. Каждый день у нас раненые солдаты", - сказал он.
Порошенко подчеркнул, что единственный способ остановить полномасштабное вторжение - это поднять цену агрессии для России. Великобритания и США уже предоставили Украине противотанковое оружие, но Порошенко сказал, что необходимо и зенитное оружие.
"Сейчас мы находимся в важных переговорах о зенитных ракетах. Мы должны возобновить практику ленд-лиза времен Второй мировой войны, когда американский и западный мир снабжают нас оружием", - сказал он.
Порошенко отмечает: повышение способности Украины сбивать российские истребители является сдерживающим фактором.
"Лучший ответ на шантаж Путина - это очень просто. В середине этого года на саммите НАТО в Мадриде Украина и Грузия должны получить План действий по членству. Это еще не членство, но это очень сильный и эффективный стимул", - убежден пятый президент.
Порошенко считает, что уступки по требованию Путина по расширению НАТО недопустимы.
"Если Путину дать прецедент, право давать разрешение, зеленый свет или красный свет Украине для нашего членства в НАТО и интеграции в ЕС, я думаю, что Путин достигнет своих целей. Это означает, что шантаж Путина эффективен против всей демократии, против всего Европейского Союза, - сказал политик. - Путин считает себя императором, очень близок к Богу. Он не руководствуется правилами, международными законами и нормальными демократическими человеческими ценностями. Не доверяйте Путину. Но в то же время вторая рекомендация - не бойтесь Путина. Не уступай в этой ситуации. Если вы дадите ему палец, он возьмет всю руку".
Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко ранее тоже призывал западных союзников предоставить Украине как можно больше оборонного вооружения. Он подчеркивал - такие поставки сдерживают желание страны-агрессора атаковать украинскую армию.