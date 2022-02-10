Порошенко призвал союзников предоставить Украине зенитное вооружение и ПДЧ в НАТО

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил союзников за поддержку Украины на фоне угрозы нового российского вторжения. Он подчеркнул, что Путину нельзя доверять, а любое право вето на расширение НАТО, предоставленное Кремлю, станет поражением для западного мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью политика австралийской телекомпании ABC News.

"Я хочу поблагодарить все австралийское правительство, украинскую диаспору, потому что в самые критические годы мы получили значительное количество помощи, включая одежду для военных, сапоги, одеяла, очки, шлемы, и это помогло нам оборудовать наши войска для защиты нашей земли", - сказал Порошенко.

По словам политика, в Украине уже восемь лет идет война и это не замороженный конфликт.

"Еженедельно украинцы теряют наших героев, наших воинов. Каждый день у нас раненые солдаты", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что единственный способ остановить полномасштабное вторжение - это поднять цену агрессии для России. Великобритания и США уже предоставили Украине противотанковое оружие, но Порошенко сказал, что необходимо и зенитное оружие.

"Сейчас мы находимся в важных переговорах о зенитных ракетах. Мы должны возобновить практику ленд-лиза времен Второй мировой войны, когда американский и западный мир снабжают нас оружием", - сказал он.

Порошенко отмечает: повышение способности Украины сбивать российские истребители является сдерживающим фактором.

"Лучший ответ на шантаж Путина - это очень просто. В середине этого года на саммите НАТО в Мадриде Украина и Грузия должны получить План действий по членству. Это еще не членство, но это очень сильный и эффективный стимул", - убежден пятый президент.

Порошенко считает, что уступки по требованию Путина по расширению НАТО недопустимы.

"Если Путину дать прецедент, право давать разрешение, зеленый свет или красный свет Украине для нашего членства в НАТО и интеграции в ЕС, я думаю, что Путин достигнет своих целей. Это означает, что шантаж Путина эффективен против всей демократии, против всего Европейского Союза, - сказал политик. - Путин считает себя императором, очень близок к Богу. Он не руководствуется правилами, международными законами и нормальными демократическими человеческими ценностями. Не доверяйте Путину. Но в то же время вторая рекомендация - не бойтесь Путина. Не уступай в этой ситуации. Если вы дадите ему палец, он возьмет всю руку".