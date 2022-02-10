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Порошенко закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ в НАТО

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 14:58
Порошенко закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ в НАТО Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент України Петро Порошенко подякував союзникам за підтримку України на тлі загрози нового російського вторгнення. Він наголосив, що Путіну не можна довіряти, а будь-яке право вето на розширення НАТО, надане Кремлю, стане поразкою для західного світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю політика австралійській телекомпанії ABC News.

"Я хочу подякувати всьому австралійському уряду, українській діаспорі, тому що в найкритичніші роки ми отримали значну кількість допомоги, включаючи одяг для військових, чоботи, ковдри, окуляри, шоломи, і це допомогло нам обладнати наші війська для захисту нашої землі", - сказав Порошенко.

За словами політика, в Україні вже вісім років йде війна і це не заморожений конфлікт.

"Щотижня українці втрачають наших героїв, наших воїнів. Щодня ми маємо поранених солдатів", - сказав він.

Порошенко наголосив, що єдиний спосіб зупинити повномасштабне вторгнення - це підняти ціну агресії для Росії. Великобританія і США вже надали Україні протитанкову зброю, але Порошенко сказав, що необхідна і зенітна зброя.

"Зараз ми знаходимося у важливих переговорах про зенітні ракети. Ми повинні відновити практику ленд-лізу часів Другої світової війни, коли американський і західний світ постачають нам зброю", - сказав він.

Порошенко наголошує: підвищення здатності України збивати російські винищувачі є стримуючим фактором.

"Найкраща відповідь на шантаж Путіна - це дуже просто. У середині цього року на саміті НАТО в Мадриді Україна і Грузія повинні отримати План дій щодо членства. Це ще не членство, але це дуже сильний та ефективний стимул", - переконаний п’ятий президент.

Порошенко вважає, що поступки на вимогу Путіна щодо розширення НАТО неприпустимі.

"Якщо Путіну дати прецедент, право давати дозвіл, зелене світло або червоне світло Україні для нашого членства в НАТО та інтеграції в ЄС, я думаю, що Путін досягне своїх цілей. Це означитиме, що шантаж Путіна ефективний проти всієї демократії, проти всього Європейського Союзу, - сказав політик. - Путін вважає себе імператором, дуже близький до Бога. Він не керується правилами, міжнародними законами і нормальними демократичними людськими цінностями. Не довіряйте Путіну. Але в той же час друга рекомендація - не бійтеся Путіна. Не поступайся у цій ситуації. Якщо ви дасте йому палець, він візьме всю руку".

Як повідомлялося, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко раніше також закликав західних союзників надати Україні якнайбільше оборонного озброєння. Він наголошував - такі постачання стримують бажання країни-агресора атакувати українську армію.

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