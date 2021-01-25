Порошенко призвал Раду ввести уголовную ответственность за мошенничество с вакцинированием

Фото: Петр Порошенко (еurosolidarity.org)

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко презентовал стратегический план борьбы с эпидемией коронавируса. Он призвал депутатский корпус не ограничиваться краткосрочными задачами, а заниматься стратегическими вызовами, которые встают перед страной, первый из которых - это пандемия COVID-19.

Об этом Порошенко заявил во время согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

Порошенко убежден: за мошеннические сделки вокруг коронавируса должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

"Мне бы очень хотелось, чтобы содержание выступлений касалось не только этой текущей пленарной недели, но и стратегии действий Верховной рады в условиях вызовов и кризисов, в которых оказалась Украина на весь 2021 год", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что Украина заплатила жизнями людей за бездействие власти.

"Год назад нас проинформировали о том, что страна имеет десятки миллионов тестов, и это была ложь. Власти Украины фальсифицирует статистику путем ограничения тестов. Недавно полученная переписка между Офисом президента и Министерством иностранных дел, которая гласит, что в мае прошлого года Европейский союз предлагал Украине принять участие в финансировании путем небольшого взноса на закупку вакцин. И поскольку средства нужно было этой власти направлять на "Большое крадівництво" с откатами, закупка вакцин не была профинансирована. Сегодня Украина осталась едва ли не единственная среди стран, где еще не началась вакцинация", - добавил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что стратегия преодоления пандемии является принципиально важной для страны.

"Пункт первый - это тотальное тестирование. После этого - эффективный мониторинг тех, кто оказался заболевшими, бесплатные лекарства, бесплатные кровати, обеспечены кислородом", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что с учетом тех, кто уже переболел и имеет антитела, количество граждан, которые нуждаются в первоочередной вакцинации, сократилось.

"Мы должны до сентября завершить вакцинацию, и сейчас правительство должно как можно скорее начать вакцинацию безопасными лекарствами", - добавил он.

Порошенко считает, что необходимо по примеру программы "Доступные лекарства" ограничить максимальную цену на тесты и на медикаменты.

Кроме того, "Европейская солидарность" инициирует введение уголовной ответственности за мошенничество с вакцинированием от ковида.

"Я твердо убежден, что мы должны сохранить транспарентность и ввести уголовную ответственность за нарушение очередей - кто должен вакцинироваться, начиная исключительно с групп риска", - говорит Петр Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко предложил стратегию преодоление последствий пандемии, которая предусматривает тотальное тестирование, качественную диагностику, контролируемую самоизоляцию бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинацию.

"Европейская солидарность" в парламенте требует также установить государственное регулирование цен на тесты, медикаменты и вакцину от коронавируса.